Cette année, le KIKK Festival, grand rendez-vous international des cultures digitales et créatives, revient du jeudi 4 au dimanche 7 novembre 2021 à Namur. L'objectif de cette édition, selon les organisateurs : "Donner à tous les codes pour comprendre les évolutions et les enjeux du numérique dans une ambiance totalement décontractée. Pour ce faire, quatre jours durant, la ville de Namur sera métamorphosée et vivra au rythme de cet évènement hors des sentiers battus."

Au programme, une multitude d’activités. "Le Kikk in Town, une galerie d’art numérique à ciel ouvert sillonnant toute la Ville et comptant plus de 30 installations artistiques, interactives et ludiques. Le Market : une véritable caverne d’AliBaba du Futur située sur la place d’Armes où il fera bon flâner parmi les objets innovants et hautement désirables conçus par des entrepreneurs inspirés mettant en scène leurs rêves du futur. Des conférences, des masterclasses mais aussi des workshops gratuits destinés aux enfants. Des performances bluffantes et encore plein d’autres surprises."

Rendez-vous donc du 4 au 7 novembre à Namur pour une immersion dans l’univers du digital