L'affluence en 2021 s'est rapprochée de celle de 2018, qui avec 58.000 entrées fut une année faste pour le site touristique, alors bien aidé par l'organisation du "Réveil du lac" (7.000 visiteurs) et une météo idyllique.

Les quelque 50.000 entrées totalisées en 2021 sont d'autant plus positives que le lac a dû faire face à de multiples aléas. Le nombre d'entrées a été limité en début de saison au regard des normes sanitaires. Tous les événements, excepté la fête de clôture en novembre, ont également dû être annulés. Enfin, la météo n'a pas été des plus clémentes et la baignade a dû être interdite à deux reprises en raison de cyanobactéries, alors que le soleil brillait enfin.

Pour attirer des visiteurs, le lac a notamment pu compter sur des nouveautés comme un parcours sensoriel et un jeu d'enquête familial. Il a aussi surfé sur l'attrait du public pour les sorties nature de proximité, favorisé par la crise sanitaire.

"Si l'on constate malgré tout une reprise de l'ensemble des activités, les réticences des écoles à organiser des sorties pédagogiques se font encore sentir", ont toutefois souligné les dirigeants du site. "On compte en effet 1.740 élèves animés, contre 2.849 en 2019."