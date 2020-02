Même s’il attire encore beaucoup d’amateurs et notamment des chasseurs… d’images, le lac de Bambois, asséché, semble endormi. Comme en hibernation. Mais c’est pour mieux se réveiller bientôt, avec un ambitieux programme d’animations.

Le site qui vise les 60 000 visiteurs cette année attire autant les amateurs de baignade en chaude saison que les passionnés de nature et de biodiversité qui y trouveront de quoi satisfaire pleinement leur curiosité.

Cette année, le lac sera encore le cœur de nombreuses manifestations aussi intéressantes les unes que les autres. Jugez plutôt.

Du 15 au 20 mars : dans le cadre des Journées wallonnes de l’Eau, Sambreville, Fosses-la-Ville et Sombreffe organiseront diverses actions ludiques, pour les écoles ou les familles.

Le 4 avril : C’est l’ouverture du lac de Bambois qui coïncide avec les vacances de Pâques. Peut-être un peu tôt pour envisager une baignade ou une séance de bronzage sur la plage mais le lac offre bien d’autres possibilités intéressantes, dont la découverte des nouveaux aménagements (voir ci-contre).

Le 26 avril : Le "Réveil du Lac" revient pour la troisième fois, avec une édition riche en nouveautés ! Cette grande fête qui met en avant la beauté du lac de Bambois proposera du théâtre et de la musique dans les jardins, des arts de la rue, un grand marché de producteurs locaux ainsi que de nombreuses animations proposées par une quinzaine d’ASBL provenant du secteur de la protection et la promotion de la nature et de la santé environnementale. À propos de musique, les organisateurs tiennent compte des expériences passées et des remarques émises par des associations de protection de la nature : pour respecter la faune et la flore, les grands concerts laisseront la place à des sorties musicales plus intimes.

Le 10 mai : La pêche sera en fête au lac. Une journée d’animations pour les familles avec des ateliers, des jeux, des grimages… Le tout dans un cadre naturel enchanteur !

Du 30 mai au 30 septembre, un parcours sensoriel en extérieur sera proposé ainsi qu’une expo de photos de la nature de Bambois, dans le cadre d’un partenariat avec le Centre d’interprétation du patrimoine fossois et régional (ReGare).

Les 6 et 7 juin, c’est le week-end "parcs et jardins de Wallonie", une initiative qui entend valoriser les parcs et les jardins de la région.

Tout au long de l’été, des nocturnes seront organisées en fonction des conditions climatiques.

Les 12 et 13 septembre, les maintenant traditionnelles Journées du patrimoine à Fosses-la-Ville et Sambreville.

Du 14 au 28 septembre, le bureau économique de la Province de Namur proposera une exposition sur le tri des déchets.

Enfin, à la Toussaint, grande fête de clôture de la saison 2020.

Patrick Lefèbvre