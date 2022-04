Déjà ouvert les week-ends du mois de mars, le Lac de Bambois accueille à nouveau quotidiennement le public depuis le 2 avril. Dans les prochaines semaines, des événements l'animeront. Le week-end des 23 et 24 avril s’annonce déjà chargé.

Celui-ci commencera par le Chaise-tival (23/04) qui invitera les visiteurs à prendre leur temps et à s’asseoir pour mieux profiter de la nature, sur un florilège de sièges originaux, drôles, poétiques, insolites, etc. De 14h à 18h30, des sièges customisés réalisés depuis plusieurs mois par des volontaires (particuliers, associations, écoles, etc.) seront inaugurés. L’après-midi sera rythmé par des lectures et animations en extérieur à différents endroits du site. A 15h, sous chapiteau, aura lieu une lecture mise en scène de l’œuvre Au commencement, il y avait une chaise, de Laurent Van Wetter, par les Serial Lecteurs du Centre culturel d’Aiseau-Presles L’événement se clôturera par un concert de chanson française du groupe Jules & Jo : Chaise de Jardin.

Le lendemain (24/04), aura lieu la 3ème édition du Réveil du Lac. Au programme : village des artisans et des associations, spectacles et concerts (fanfare, chanson française, rap, conte, impro, dessin et poésie), animations (balades, ateliers…). Pour limiter les files sur place, les réservations sont conseillées. Un plan de circulation exceptionnel est par ailleurs prévu autour du lac.

Enfin, pour sa saison 2022, le Lac de Bambois propose une nouveauté avec le Maléfice du Lac. Accessible à tous, ce jeu d’énigmes et d’épreuves s’inspire librement du folklore carnavalesque de Fosses-la-Ville. « Le but du jeu ? Faire battre à nouveau le cœur du lac, empoisonné par l’ignoble Harpagon... Petit ou grand, chacun y trouvera des défis à sa mesure. » Le sac contenant le matériel du jeu est en vente à l’accueil du site (5,50€ par famille ou petit groupe).

Toutes les infos et réservations sur : www.lacdebambois.be