Le procès de Michaël Brohé et Stéphanie Schlamp, accusés d’assassinat et de tentative d’assassinat sur Robert Robert et Prescillia Greuse à Walcourt le 14 novembre 2017, s’est poursuivi mercredi devant la cour d’assises de Namur. Les proches des deux victimes, Robert Robert et Prescillia Greuse se sont exprimés au sujet de ceux-ci. L’enquête de police avait permis de démontrer que les stupéfiants étaient le lien entre les deux accusés et leurs deux victimes.

La mère de Robert Robert, avec qui il a vécu les premières années de sa vie après la séparation de ses parents est décédée en 2009. La victime dans cette affaire a été vivre chez son père, Jean-Claude, à l’âge de 8 ans. "Tout se passait bien jusqu’à ses 12 ans, même si il était en manque d’affection maternelle. A 14 ans, il a commencé à prendre de la drogue, sans qu’on le sache tout de suite, surtout avec ses amis de la région de Charleroi. Vers 17 ans, il a été vivre chez un ami. Il a ensuite travaillé dans mon entreprise de peinture et décoration. Parfois il ne venait pas pendant 2 ou 3 jours. Je lui ai donné plusieurs fois son C4 puis je le reprenais car il travaillait bien. Il est ensuite parti vivre 6 ou 7 ans en France. J’ai essayé de l’aider en l’emmenant dans un centre de désintoxication. Il y restait quelques jours puis ressortait. Avec Prescillia, ils formaient un couple de drogués. J’essayais de les aider en leur amenant de la nourriture ou en les véhiculant."

La demi-sœur de Robert, de 3 ans sa cadette, confie : "Vers 18 ans, nous allions dans les mêmes soirées et je savais qu’il était sous influence. Je n’avais plus vraiment de contact avec depuis 10 ans quand il est décédé. Il avait coupé les ponts à cause du milieu de la drogue. Nous étions impuissants et on le voyait se détruire. C’était surtout à lui de décider de s’en sortir."

De l’enquête de police, il ressort que le commerce de la drogue était le moyen de subsistance de Robert. Il aurait laissé derrière lui une dette très importante relative à ses condamnations, à savoir des amendes et frais de justice. Il a en effet été condamné à 12 reprises pour du roulage et a été jugé 5 fois pour des vols, parfois à main armée, et des infractions à la loi sur les stupéfiants. Outre le cannabis, les champignons et l’ecstasy quand il était jeune, Robert prenait de la cocaïne et de l’héroïne. Il commettait des vols, notamment chez des proches, pour acheter de la drogue. Sur la fin de sa vie, il avait perdu beaucoup de poids et souffrait d’une maladie de la peau.

Prescillia Greuse a connu un parcours assez similaire à celui de Robert Robert, avec qui elle était en couple depuis un an et demi au moment des faits. A 18 ans, après avoir déjà fait connaissance avec le milieu de la drogue, elle s’est mise en ménage avec un premier compagnon, avec qui elle a commencé à prendre de la cocaïne. Ils ont eu un enfant en 2010, dont la garde leur a été retirée par le SAJ en raison de leur consommation de drogue. C’est à la suite du décès de ce compagnon dans un accident de voiture que Prescillia Greuse s’est mise en couple avec Robert Robert. Georges Greuse, le père de Prescillia confie que celle-ci n’est plus la même depuis les faits du 14 novembre 2017, que discuter avec elle est devenu compliqué, mais qu’elle se bat pour récupérer la garde de sa fille, confiée pour l’instant aux parents de son compagnon décédé.

JVE