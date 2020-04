Pas non plus de festivités de la Pentecôte, pas de braderie de septembre : tous les événements de l’année sont annulés.

La présidente de l’association des commerçants jambois est un peu contrite devant l’annulation des événements qui dopent le commerce et l’Horeca à Jambes.

"Pas de grand marché de l’Ascension, c’est un gros coup dur ! Pas de festivités de la Pentecôte avec la foire et le corso non plus ; pas de Festival mondial du folklore, c’est terrible. Nous avons aussi pris une décision de bon sens qui est de supprimer cette année la braderie qui se fait depuis toujours le 1er dimanche de septembre. Avec l’annulation du Relais pour la vie par ailleurs, c’est la totalité des événements de Jambes qui sont supprimés cette année."