Le samedi 7 mai 2022, veille de fête des mères et jour de marché, la Ville de Namur organise un événement spécial pour renforcer la relation entre le marché et les commerces sédentaires.



Dès 10€ d’achat (par personne et par stand), auprès des maraicher·ères participant·es, un « Bon de Tour de Chance » permettra à la clientèle du jour de venir tourner une roue placée Place de l’Ange.

Plusieurs lots sont à gagner : chèques-cadeaux d’une valeur de 50€ à dépenser dans les commerces namurois, totebags et de nombreux lots surprises préparés et offerts par les maraicher·ères participants : bons d’achats, articles de maison, produits manufacturés ou encore de bouche. Des abonnements pour un quotidien viendront compléter l’offre.

Les familles recevront par ailleurs un croissant ainsi qu’un quotidien pour toute commande de boisson non alcoolisée au sein des Horeca participants.

Plus d’infos via www.namur.be