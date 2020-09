L’évolution des cas de personnes atteintes du coronavirus sur Andenne et les statistiques des hospitalisations en Province de Namur montrent que la situation sanitaire semble de nouveau se stabiliser sur le territoire andennais.

Aussi, dans ce contexte, le Collège communal de la Ville d’Andenne a pris connaissance lors de sa séance du 4 septembre 2020 de la décision du Bourgmestre de lever l’ordonnance de police obligeant le port du masque en rue pour tous les habitants de plus de 12 ans sur le territoire d’Andenne.

Notez que, conformément aux mesures fédérales, le port du masque reste par contre obligatoire dans les commerces et les transports en commun. Il est aussi d’application sur le marché hebdomadaire, ainsi que dans les bâtiments publics.

Afin de maintenir ces bons résultats, nous ne pouvons que continuer à recommander de porter le masque lorsque les distances de sécurité ne peuvent être maintenues et dans les lieux fort fréquentés. Les gestes barrière doivent plus que jamais continuer à être un réflexe.

Enfin, le Collège communal de la Ville d’Andenne rappelle que la situation sanitaire continue à faire l’objet d’un suivi permanent au niveau communal et que si les chiffres de contamination venaient à remonter, les mesures à prendre, notamment à propos du port du masque, pourrait être reconsidérées. Ils remercient l’ensemble des habitants pour leur adhésion aux recommandations et la solidarité dont ils ont fait et continuent à faire preuve.