2 500 000 euros. C’est le montant approximatif que Ghislain E., le prévenu, aurait extorqué aux parties civiles présentes devant le tribunal correctionnel de Namur ce mercredi. Certaines n’étaient pas présentes, d’autres victimes ne se sont peut-être pas manifestées. De l’aveu de la compagne du prévenu, celui-ci détenait encore il y a quelques semaines, près de 1000 bitcoins, 39 millions d’euros.

Si le prévenu n’a pas comparu en personne, son épouse était présente devant le tribunal. Tous deux, en tant que gérants de la société QI, également prévenue, devaient répondre de préventions de faux et d’escroquerie. Les faux en question étaient de fausses conventions de gestion discrétionnaires.

Ghislain E. était très bien documenté sur la cryptomonnaie. Cet ancien commercial dans le milieu pharmaceutique savait se montrer persuasif et inspirer la confiance. C’est ainsi qu’il a lancé la société QI fin 2017, grâce à son épouse, qui possédait un diplôme de gestion. Il faisait miroiter des rendements compris entre 40 et 80 % dans les 6 mois, sans prise de risque, se vantant d’avoir lui-même profité de rendements de près de 1000 %, preuves à l’appui. Pour "bétonner" le tout, il faisait signer à ses clients des contrats lus et relus par des fiscalistes, comptables et experts de la finance, s’engageant à livrer des rapports de gestion trimestriels, preuves de sa bonne foi.

Ainsi, une société a investi près de 825.000 euros. Ghislain E lui promettait 1 485 000 euros en retour. Une autre victime lui a confié la gestion d’une somme de 380 000 euros, elle devait toucher 684 000 euros en contrepartie.

Selon les conseils de plusieurs parties civiles, c’est une chaîne de Ponzi qui avait été mise en place, Ghislain E. rémunérant les premiers investisseurs avec l’argent des plus récents. Le Namurois utilisait l’argent à d’autres fins que l’investissement dans la cryptomonnaie et ne remboursait plus ses investisseurs.

Me Clement a longuement évoqué la façon de faire de Ghislain E. "La Cellule de Traitement des Informations Financières a relevé de nombreux transferts entre ses comptes, ceux du couple, ceux de la société QI et ceux des investisseurs. Les fonds arrivaient et repartaient vers d’autres comptes. On notera notamment 133 000 euros utilisés par le couple pour des aménagements, ou 436 000 euros utilisés pour l’achat d’une ferme. D’importantes sommes ont servi à des paris sportifs. 410 000 euros ont été perdus au casino d’Ostende. Il y a eu l’achat de plusieurs véhicules pour 91 000 euros. Et des transferts vers des paradis fiscaux."

L’épouse du prévenu affirme aujourd’hui se mordre les doigts d’avoir participé à la constitution de la société par laquelle les infractions présumées ont été commises. Elle explique : "Je lui faisais confiance dans ses affaires, je n’avais pas accès aux comptes de la société. Je n’avais pas conscience des montants en jeu. Il a bien perçu d’importantes sommes, qui ont été converties en cryptomonnaie. Mais il y a eu un problème technique au moment de retransformer ces sommes en liquide, le système bancaire n’a pas joué le jeu. Il est alors parti à Chypre pour réaliser des démarches pour résoudre le problème, mais ce n’était pas faisable, il est ensuite parti en quête d’une solution à l’île Maurice en octobre 2020, une solution pour transformer cette cryptomonnaie en monnaie officielle. Il a toujours l’argent des personnes qui se disent préjudiciées, il doit juste le débloquer."

Le prévenu aurait donc trouvé LA solution pour restituer l’argent à ceux qui l’ont investi. Le problème ? "Cet argent est présent sur un portefeuille électronique qui est dans un ordinateur qui a été saisi. Accéder à cet ordinateur est la seule façon pour lui de reconvertir les sommes et de rembourser." Certains investisseurs ont demandé que leur cryptomonnaie leur soit restituée, afin de la convertir eux-mêmes en devises. Ils n’ont pas obtenu de réponse à leur demande

Questionnée par la présidente Cadelli, la prévenue avoue toutefois que depuis plusieurs mois, son mari, elle, et leurs 3 enfants vivent… grâce à la conversion de "petites sommes" cryptomonnaie, environ 4 000 euros par mois, tout de même. "A l’île Maurice, il donne des formations sur la cryptomonnaie. Nous louons un appartement 800 euros par mois, louons une voiture et il me verse 1 900 euros pour payer et entretenir notre maison en Belgique. Et il y a la scolarité des enfants." De quoi laisser penser aux avocats de la quarantaine de parties civiles que le prévenu a réuni une importante somme, avant de disparaître. Somme grâce à laquelle il vit aujourd’hui, au préjudice de nombreuses victimes.

Pas d’instruction d’audience par visioconférence

Les avocats du prévenu, qui réside actuellement à l’île Maurice, avaient prévu le nécessaire pour que leur client puisse être interrogé par le tribunal par visioconférence. Une solution à laquelle se sont opposés plusieurs des conseils des parties civiles, ce cas de figure “n’ayant pas de base juridique”. Devant cette opposition, la présidente Cadelli a refusé de procéder de la sorte, faute de base légale. Les conseils du prévenu ont regretté la décision, cette solution aurait en effet permis à la dizaine de parties civiles présentes dans la salle d’obtenir des réponses de la bouche du principal intéressé.

L’épouse du prévenu a expliqué la raison de son absence : “Il cherchait une solution pour convertir la cryptomonnaie en liquidités et une piste se dégageait à l’île Maurice. Il a fait une mauvaise rencontre là-bas, cette personne a découvert qu’il possédait un important portefeuille de monnaie virtuelle. La police Mauricienne, corrompue, a perquisitionné le 27 novembre dernier et a trouvé du Xanax, le mien, dont la détention est soumise à permis dans ce pays. Son passeport lui a été confisqué, un ordinateur portable lui a été confisqué. Mon médecin a attesté que le Xanax m’appartenait et avait été délivré légalement. Mon mari passe le 27 avril au tribunal, il sera donc peut être présent à la prochaine audience le 18 mai.”

Réquisitoire et plaidoiries le 18 mai.

JVE