Le ministre de la justice Vincent Van Quickenborn était présent ce jeudi matin au palais de justice de Dinant pour assister à une audience du tribunal de la famille, présidée par la juge Marie-France Carlier. Il souhaitait voir de plus près la manière dont cette magistrate applique le « consensus parental », un modèle appliqué lors de séparations de parents, dans les dossiers qu'elle traite. Celui-ci privilégie la prévention pour éviter la rupture de lien entre les parents et leur(s) enfant(s). « Il s’agit de responsabiliser les parents sur la souffrance des enfants durant leur séparation et surtout lorsqu’il y a des conflits. Quand les parents arrivent au tribunal, ils ont l’impression qu’ils deviennent adversaires et qu’ils doivent se battre, se défendre. On dit par exemple 'attaquer en justice'. Mais non. On essaye justement d’inciter les parents à trouver le meilleur accord pour leurs enfants », a notamment indiqué la juge Marie-France Carlier à nos confrères de La Première en marge de cette audience.

Vincent Vanquickenborn souhaiterait étendre l’utilisation de ce modèle dans d’autres juridictions du pays.