Les citoyens belges subissent de plein fouet la hausse des prix de l’énergie (gaz, mazout et électricité) depuis plusieurs mois. Une hausse qui n’épargne pas non plus les sociétés, les indépendants et les associations. Au Moulin-Brasserie de l’Abbaye de Floreffe, dont les bénéfices servent à aider financièrement l’école du Séminaire de Floreffe, on a récemment pris la décision d’ouvrir moins souvent en janvier et février. "On ferme le lundi, mardi et mercredi, ce qui n’était pas le cas avant. On reste ouvert le jeudi et le vendredi, de 11h à 18h et le samedi et dimanche de 11h à 19h, soit une heure de moins que les autres années pour ces deux derniers jours", explique Jacques Guissard, gestionnaire de l’asbl Moulin-Brasserie de l’Abbaye de Floreffe.

Les calculs n’ont pas laissé beaucoup de choix aux responsables de l’association. En plus de la hausse des prix de l’énergie, une baisse de la fréquentation a été constatée depuis l’entrée en vigueur du Covid Safe Ticket. "Cela n’a pas été une décision facile à prendre. Mais j’en ai discuté avec les administrateurs de l’absl et ça ne valait pas la peine d’être ouvert pour quelques centaines d’euros dans les caisses vu les charges et les frais de personnels. Durant cette période hivernale, la fréquentation est moindre. Il n’y a pas de visite guidée. Nous n’avons qu’une petite clientèle d’habitués", poursuit Jacques Guissard.

Factures à l’appui, ce dernier nous précise que depuis septembre 2021, les charges liées à l’électricité ont explosé. "Elles ont pris entre 60 et 110 %." Pour se faire une idée, le gérant a accepté de nous livrer quelques chiffres, en toute transparence. "En janvier 2019 (Ndlr : la brasserie était fermée en 2020 à cause du Covid), on était à 1.654€. Pour janvier 2022, c’est pratiquement le double : 2.951€." Autre exemple : 1.680€ en octobre 2020, 3.613€ en octobre 2021. "Nous avons une cabine à haute tension privée. Chaque mois, nous avons le tarif exact", précise Jacques Guissard.

Voilà pour la consommation électrique. L’asbl s’attend également à une explosion de la facture de gaz, qui concerne le chauffage. "Nous avons un acompte mensuel et la régularisation n’a pas encore été effectuée, mais je m’attends à ce qu’on se fasse doser. Le bâtiment est très ancien, avec un plafond très haut et des châssis bien beaux mais pas idéaux au niveau de l’isolation", poursuit le gérant.

Début mars, le Moulin-Brasserie de l’Abbaye rouvrira à ses horaires habituels. Les factures d’énergie n’auront pas diminué pour autant. Mais pas question de toucher aux tarifs. "On les a déjà revus en octobre. La maison est bien gérée, il n’y a pas péril en la demeure. Mais on devra adopter une gestion parcimonieuse", termine Jacques Guissard.