« Suivre le droit chemin nous semble évident mais ça ne l’est pas pour tout le monde », commente l’avocate d’un jeune homme né en 1992 poursuivi pour trafic de cannabis et de cocaïne, à Couvin, entre octobre 2017 et mars 2019. Le prévenu a quitté la région couvinoise après avoir rompu avec sa compagne. Il a déménagé à Charleroi, où il est tombé dans le milieu des stups. « Je ne connaissais pas du tout la drogue. J’ai rencontré des gens, je sortais et j’ai commencé à consommer. Je suis rentré dans ce cercle, c’est devenu la catastrophe. Plus on en a, plus on consomme. Puis je me suis fait attraper », explique le dealer. « On finit toujours par se faire attraper », rétorque le président.

Le prévenu reconnaît avoir vendu cannabis et cocaïne. Lorsqu’il a été interpellé, 50g de cocaïne dont 25g déjà conditionnés ont été retrouvés dans sa voiture. Il conteste par contre la période infractionnelle et les quantités retenues. « Monsieur n’est pas un néophyte comme il veut le faire croire. Il allait jusqu’à demander à des connaissances de lui acheter des cartes SIM », indique le parquet de Namur qui requiert 40 mois de prison et une confiscation de 17.000euros. « Si j’avais vendu autant, je n’aurais pas habité Charleroi mais Gerpinnes... », se défend le prévenu qui se trouve en état de récidive légale. Il dit aujourd’hui ne plus consommer. Le dossier a été mis en continuation au 25 février pour un dépôt de pièces.