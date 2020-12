Le calendrier des chefs en est à sa sixième édition. L’objectif de la publication est inchangé. Il s’agit d’ancrer, au cœur du quotidien de tous, des gestes en faveur d’une alimentation saine et durable, en invitant chacun à faire le choix des produits sains, de saison et locaux. Des recettes sont traditionnellement offertes en partage par six grands chefs issus de l’école hôtelière qui, en outre, invitent à découvrir un des producteurs avec lesquels ils travaillent au quotidien. La crise sanitaire est passée par là et la copie a dû être quelque peu revue.

Cette fois, ce sont non pas six, mais bien douze producteurs, installés aux quatre coins du territoire provincial namurois, que l’on retrouvera au fil des pages de la publication. Et ce sont les élèves de 7e année de l’école hôtelière provinciale, sous la supervision de leur professeur, le chef Maxime Bodart, qui se sont chargés de mettre en valeur dans l’assiette l’un de leurs bons et sains produits.

C’est le Dinantais Jean-Pol Sedran qui a capturé les images qui illustrent la publication. Ce calendrier sera disponible gratuitement dès le 18 décembre dans chacune des administrations communales namuroises Il sera aussi distribué dans les classes de 5e et 6e primaire.

Enfin, un site Web est désormais adossé à ce calendrier. On y trouvera notamment des reportages, des astuces, des photos et des préparations additionnelles.

Le tout est à découvrir sur www.calendrierdeschefs.be.