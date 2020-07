Le P’tit Panier, né du confinement à Sorée Namur Sébastien Monmart © D.R.

Si le confinement a plongé de nombreux Belges dans une situation financière délicate, il a pour d’autres suscité certaines vocations. Comme pour Victoria et Sébastien, un couple de Gesvois qui a ouvert son commerce de proximité le 1er juillet rue Baibes à Sorée (Gesves), "Le P’tit Panier". Une épicerie de proximité dans laquelle on retrouve plus de 250 produits régionaux différents.