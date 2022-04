Comme de nombreuses attractions touristiques, le Parc Attractif Reine Fabiola, labellisé "4 soleils" (Ndlr : sur un maximum de 5) par le Commissariat Général au Tourisme (CGT), a été impacté par le Covid, en 2020 et 2021. "En 2020, on n’a pu ouvrir que le 1er juillet, avec une jauge de 400 personnes. On devait refuser des gens, c’était frustrant. L’an dernier, on a pu ouvrir plus tôt, en mai, mais avec des jauges réduites. Ca a été mieux après mais ceux qui voulaient venir réservaient parfois un mois à l’avance, sans savoir quelle météo il ferait. Ça va donc faire du bien de retrouver une saison normale", lance Serge Henry, responsable du PARF.

À une ou deux semaines près, la météo aurait été idéale pour l’ouverture, prévue ce samedi 2 avril. C’est finalement avec le froid et peut-être encore un reste de neige que les visiteurs devront composer. Mais ce vendredi, la fine pellicule blanche ne dérangeait pas les enfants d’une école d’Erpent venus en avant-première. Que du contraire.

Comme chaque année, différents événements ponctueront la saison : la chasse aux œufs pour les 3-12 ans le 18 avril (500kg d’œufs en chocolat, soit près de 55.500 œufs), le festival "La Citadelle aux enfants" le 1er mai, un spectacle pour enfant le 17 juillet, une grande journée récréative le 23 août ou encore une journée Halloween, le 30 octobre.

Mais la grande nouveauté de cette année est bien le nouveau toboggan, de 9m de haut et 14m de long. Son coût : 128.000€. "Il a été fait sur mesure pour nous. On attend sa livraison pour la fin mai/début juin. Il faudra ensuite compter deux semaines pour le monter", précise Serge Henry.

Ce module est en fait bien plus qu’un toboggan puisqu’il propose, en plus de la glisse, une vingtaine d’autres activités : échelle magique, pont de signe, labyrinthe, jungle d’escalade, etc. "Ce module se veut aussi inclusif. Il comprend plusieurs activités accessibles aux enfants à besoins spécifiques. Plusieurs postes sont situés en bas du module, comme un jeu de puissance 4, de Morpion ou encore de reconstitution d’image", termine l’échevine en charge du PARF, Anne Barzin. Nul doute qu’il fera fureur auprès des enfants.

Des tarifs inchangés depuis le passage à l'euro

Ce nouveau module, couplé avec les différents événements organisés durant l’année, attirera inévitablement du monde. Entre 2012 et 2018, la fréquentation du PARF a été, chaque année, en constante augmentation. Pour atteindre un pic de 70.270 visiteurs (Ndlr : les stats ne tiennent pas compte des 770 jeunes inscrits aux plaines de vacances communales et aux plaines d’initiative communale, ni des enfants de moins d’un mètre pour qui l’accès est gratuit). Les chiffres de 2019 étaient légèrement en baisse (62.987), puis le Covid est arrivé. "Habituellement, le PARF ferme le 15 octobre. On a prolongé son ouverture jusqu’à la fin des vacances de Toussaint l’an dernier. Le test a été concluant, on renouvelle donc l’expérience en 2022", explique Anne Barzin. Avec cette saison élargie et sans restriction, la Ville espère arriver aux mêmes chiffres d’avant Covid. Elle pourra, pour cela, compter sur un prix attractif : 3€ par entrée normale individuelle. C’est la plus chère de la grille tarifaire qui n’a pas bougé depuis le passage à l’euro. "C’est une volonté de la Ville qui veut que le PARF soit accessible à tous", termine l’échevine.

Infos : https://www.namur.be/fr/loisirs/plein-air/parc-attractif-reine-fabiola