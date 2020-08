Sa programmation démarrera par une expo interactive sur l'intelligence artificielle qui se clôturera fin janvier.

Le Pavillon numérique est bonne voie sur l'Esplanade de la Citadelle de Namur. Si le chantier du téléphérique subit du retard en raison de la crise du covid-19, ce qui reporte la mise en service du téléphérique au printemps 2021, le pavillon racheté par la Wallonie après l'exposition universelle de Milan sera inaugurée pour l'ouverture de la 10e édition du KIKK Festival le jeudi 5 novembre prochain.

"L'inauguration sera couplée sur cette édition atypique du KIKK, covid oblige. Le Pavillon numérique de Wallonie ouvrira de novembre à début janvier pour un "warm up" enthousiasmant, qui permettra de découvrir les lieux et de mieux comprendre ses ambitions. Cela démarrera par une expo interactive sur l'intelligence artificielle", confirme le bourgmetre de Namur. La première exposition se tiendra jusqu'à la fin janvier. Pendant cette période, le Pavillon devrait accueillir les visiteurs les mercredis, samedis et dimanches.

Puis le Pavillon numérique fermera ses portes provisoirement. "Il sera fermé quelques mois pour sa deuxième phase d'aménagements intérieurs afin de pouvoir ensuite ouvrir en étant pleinement équipé et opérationnel."