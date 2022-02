Le Gouvernement wallon a approuvé, ce jeudi 17 février, cinq programmes communaux de développement rural (PCDR). Bonne nouvelle pour la commune de Gesves puisque son PCDR fait partie des heureux élus, pour une durée de dix ans. "C’est une excellente nouvelle", se réjouit l’échevine gesvoise du développement rural Cécile Barbeaux. "Je savais qu’il était à l’ordre du jour et on se doutait qu’il serait validé car il avait été bien reçu par le Pôle Aménagement du territoire." Une quarantaine de citoyens ont rejoint la CLDR (Commission locale de développement rurale) pour définir la stratégie à adopter, les objectifs et, finalement, les différents projets. "Ceux-ci sont répartis en trois lots. Le lot 1 concerne les trois premières années du PCDR", poursuit Cécile Barbeaux.

La majeure partie de ces projets réponds aux enjeux écologiques, de mobilité et de solidarité. La première "fiche projet" qui sera activée, pour septembre nous dit-on, concerne les aménagements des entrées de village de la commune. Un projet transversal qui touchera tous les villages de l’entité. Des panneaux seront réalisés et implantés. Ceux-ci permettront de donner une identité touristique à Gesves et ses villages. "On doit encore réfléchir aux panneaux qu’on va mettre et les logos qui figureront dessus", nous explique l’élue. Des aménagements qui intègrent la biodiversité sont par ailleurs prévus à ces mêmes entrées de village. "Comme des plantations qui donnent un effet de porte ou des rétrécissements de voirie avec des plantations. On veut montrer l’image d’une commune verte et du partage de voirie."

La mobilité, justement, fait partie d’un autre projet du PCDR. Gesves veut profiter du ViciGal, qui prévoit la création d’un cheminement cyclo-piéton, entre Yvoir et Huy, pour créer différents tronçons de mobilité douce. "Une partie du projet passe par chez nous, plus précisément par Gesves. On considère cela comme une colonne vertébrale. On a reçu des subsides de Wélonnie cyclable à cet égard. On souhaite développer, autour de cette colonne vertébrale, un maillage de cheminements." Toujours en lien avec la mobilité douce, un autre projet prévoit l’aménagement d’une liaison entre la Pichelotte, où se trouve notamment le CPAS, le GAL et l’accueil extra-scolaire et le cœur de ville.

Enfin, on citera également la sécurisation de certains points noirs routiers dans la commune, la création d’un guide d’informations sur le plan d’action en faveur de l’énergie durable, l’aménagement de centres récréatifs et maisons de jeunes à Sorée et Mozet ou encore la protection et la restauration de la biodiversité dans l’espace public comme projets du lot 1 du PCDR.