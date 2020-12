Depuis le samedi 5 décembre, Le Phare à Andenne est de nouveau accessible au public. En cette période des fêtes de fin d’année, c’est l’occasion de s’intéresser de plus près aux possibilités de cadeaux qu’offrent les acteurs culturels et touristiques qu’il abrite !

Bijoux, contenants, théières, coquelicots, articles de décoration, peluches préhistoriques,… : tout au long de l’année, les visiteurs du Phare ont la possibilité de repartir avec un souvenir de leur visite des étages de l’Espace Muséal d’Andenne (EMA) consacré aux collections du Musée de la céramique et aux résultats des fouilles menées au Centre archéologique de la grotte Scladina. Pour les fêtes, des céramistes qui auraient dû prendre part au Marché des Céramistes 2020 viennent rejoindre, dans la boutique du Musée de la Céramique, des artistes de renommée comme Fabienne Withofs et Valérie Ceulemans. Ces articles peuvent achetés sur place ou être commandés en ligne sur le site Internet du Musée (www.ceramandenne.be – 5% de réduction jusqu’au 25 décembre avec le code promo NOEL2020 dès 100 € d’achat) ou par téléphone.

© FLEMAL JEAN-LUC

Comme chaque année, l’équipe de l’Office du Tourisme a sélectionné une série de produits locaux et artisanaux à mettre sous le sapin : plaisirs gourmands, articles de décoration, livres, objets touristiques aux couleurs d’Andenne,…. Selon leurs budgets et leurs envies, les visiteurs sont invités à composer le panier cadeau de leur choix pour un cadeau 100% andennais !

Les paniers cadeaux peuvent être commandés via les canaux suivants : par téléphone : 085/84 96 40, par mail : tourisme@ac.andenne.be, en rendant visite à l’équipe au Phare pendant les horaires d’ouverture de l’Office du Tourisme, soit : mardi et mercredi de 13h à 18h et du vendredi au dimanche de 10h à 18h.