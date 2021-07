Le magasin Lab9 de Namur cible tant les habitants de la ville, les adeptes de shopping et les passants que les étudiants et les petites entreprises du Namurois. Dès l’ouverture, 4 collaborateurs permanents travailleront dans le magasin. Lab9 prévoit de réaliser un chiffre d’affaires d’environ 3 millions d’euros à Namur la première année.

Avec ce nouveau magasin de 240 m² au rez-de-chaussée de la Place de l’Ange 38, Lab9 compte désormais 9 magasins physiques et un webshop. Les autres Lab9 Stores sont implantés à Alost, Bruges, Bruxelles, Courtrai, Liège, Ostende (depuis mai 2021), Roulers et Ypres.

Comme tous les autres magasins Lab9, le magasin de Namur offre un service avant et après la vente." Lab9 souhaite ainsi créer une expérience client optimale autour des produits Apple. Le tout nouveau magasin dispose également d’un service de réparation Apple Premium Service Provider et d’un local de formation. Le samedi, des formations gratuites sur l’utilisation du nouveau matériel Apple et des logiciels y seront organisées pour le grand public. Pendant la semaine, Lab9 organisera des formations professionnelles sur les logiciels Adobe pour ses clients du secteur graphique. Pour finir, les particuliers, les étudiants et les indépendants/entreprises peuvent commander des appareils via le webshop. Ceux-ci peuvent ensuite être livrés à domicile ou retirés au magasin."

Geert Coolman, CEO de Lab9: «Nous avons notamment choisi Namur comme deuxième implantation wallonne parce que c’est la capitale de la Wallonie. Le magasin est situé à un carrefour de la rue commerçante la plus fréquentée du centre-ville, près de la citadelle et à distance de marche de l’Université de Namur (UNamur). De plus, ce magasin occupe une position centrale entre nos deux autres Lab9 Stores de Bruxelles et de Liège. De quoi offrir un service optimal à tous les clients de cette région.»