Un policier namurois actif dans une zone bruxelloise pendant 15 ans, est accusé d’avoir dérobé des photos de ses proches, notamment de sa compagne, mais aussi d’inconnues, en maillot ou dans des scènes de la vie quotidienne, pour les publier sur des sites pornographiques, une fois modifiées et agrémentées de commentaires graveleux et de les avoir diffusées. Des centaines de photos de ce genre ont été publiées entre 2009 et 2017, une véritable paraphilie relative au voyeurisme. Dans certains cas, le prévenu envoyait des photos des passeports ou photos d’identité de ses victimes à ses contacts pour attester de leur identité. Le mot d’ordre du site était alors « d’humilier des connaissances ». Une victime proche, apprenant que des photos d’elle circulaient sur certains sites, s’était confiée à lui au vu de sa fonction de policier, il lui avait alors conseillé de porter plainte.