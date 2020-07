Au Pressoir, le bar à vins de Gembloux, pas de problème pour respecter les mesures sanitaires: l'endroit propose diférentes pièces étalées sur plusieurs étages en plus de sa terrasse et de la salle de dégustation privatisable sous les toits.

Depuis trois ans, Marc Nuttinck y a réalisé son rêve: ce passionné de vins qui s'est formé de manière autodidacte a ouvert un bar à vins/caviste à la déco incroyable, émaillé d'objets vintage, de plaques émaillées, de tables et chaises insolites...

Et dire qu'il provient d'un univers totalement différent: à la base; Marc Nuttinck travaillait dans la télédistribution. Aujourd'hui, son bar est l'un des plus courus de Gembloux.

Pour accompagner ses vins tout à fait abordables, il proposait déjà des planches de fromages et charcuteries à patager. Ce week-end, il se lance dans un menu chaud: petites brochettes d'agneau, salade à la feta, taboulé, sauces maison, pain, un verre de vin et un dessert. Sur réservation au 0468 459739 le vendredi et le samedi soir, même si le bar est ouvert aussi le jeudi à partir de 18h30.