Alex comparaissait détenu ce vendredi. Il lui est en effet reproché d’avoir vendu près de 30 kilos de cannabis entre juin 2021 et mars 2022. Le dossier sera abordé ultérieurement devant le tribunal correctionnel. Pour lui, l’affaire abordée ce vendredi, n’est donc qu’une mise en bouche. Il est accusé d’avoir vendu de la drogue, avec un co-prévenu. Les faits ont eu lieu à Sambreville, entre le 1er mai 2017 et le 25 octobre 2018. Alex est accusé d’avoir vendu 787 grammes de cannabis. Pour son comparse, Gérard, les quantités sont indéterminées. Les deux hommes sont aussi poursuivis pour détention de stupéfiants, 66 grammes de cannabis, 4 joints et 1,55 gramme de kétamine pour Alex, et 6 joints pour Gérard.

Alex déclare : "J’ai fait des conneries, je les assume. J’ai déconné, je le reconnais. On me réclame 7800 euros de confiscations par équivalent ? Je les paierai avec grand plaisir." Gérard confie : "Ces faits datent d’il y a 4 ans. Depuis, ma vie a changé, j’ai un appartement, un enfant, un travail."

Le trafic a été découvert par la police lors d’un banal contrôle à la gare d’Auvelais, en septembre 2018. L’analyse du téléphone de l’un des prévenus a permis de déceler des indices de vente, de retrouver les clients et de déterminer l’ampleur du trafic, qui avait débuté début mai 2017. Gérard servait d’intermédiaire entre les acheteurs et Alex. Vu son rôle limité, le parquet requiert à son encontre une peine de travail de 200 heures. Vu l’évolution défavorable d’Alex, déjà condamné pour les mêmes faits par le passé et devra encore s’expliquer au sujet de la vente de 30 kilos de cannabis, une année de prison est requise.

Me Sine plaide un sursis pour ce qui excède la détention préventive déjà réalisée pour Alex et une peine de travail pour Gérard.

Jugement le 29 avril.