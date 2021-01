Le projet appelé « Rogier 2 » qui comprend, notamment, la création de nouveaux locaux pour la Cité des Métiers et du CEFO n’est pas abandonné. Malgré l’annonce faite par la Ville, compte tenu de sa situation financière, de ne plus pouvoir y investir 5 millions d’euros.

Un petit rappel des faits s’impose. Le 5 novembre 2019, la Ville de Namur décidait d’attribuer le marché « Rogier II : conception et la construction de bureaux pour la Cité des Métiers, de logements publics et d’un parking souterrain, ainsi que l’acquisition de parcelles pour la construction de logements privés ». Cette attribution s’était vue suspendue, puis annulée par le Conseil d’Etat en janvier 2020 suite aux démarches d’un candidat non sélectionné.