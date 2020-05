Il s'installerait le long de la route de Hannut, à la hauteur du double rond-point, en face de l’actuel night-shop.

Lors du conseil communal de ce mardi, Éliane Tillieux la chef de groupe PS, interrogera le collège sur le projet de construction d’un Intermarché à Bouge. Le supermarché compte s'installer le long de la route de Hannut, à la hauteur du double rond-point, en face de l’actuel night-shop.

"En 2017 déjà, il était question de l’implantation d’une restauration rapide McDonald's sur cette parcelle de terrain. Mais ce projet est tombé à l’eau, notamment en raison des inquiétudes fortes des riverains concernant les problèmes liés à la mobilité, le respect de la tranquillité de ce quartier résidentiel et des questions de procédure en termes de démarches administratives", rappelle la conseillère en s'enquérant de l'identité des promoteurs intéressés par le projet, du calendrier du projet et de l'impact sur le voisinage.

Ainsi que son état d'avancement réel. "On confirme qu’il y a bien un projet d’Intermarché mais encore aucun permis délivré. Néanmoins, le projet sur plan semble déjà bien avancé", fait remarquer Éliane Tillieux. On parle d'un Intermarché de 1000 mètres carrés de surface commerciale nette et 500 mètres carrés pour les bureaux et le stock, soit un projet de 1500 mètres carrés au total.

"La crise climatique nous a démontré davantage encore toute l’importance des circuits courts et des producteurs locaux. L’implantation d’un magasin, même de taille réduite, d’une grande chaîne alimentaire commerciale est-elle réellement en adéquation avec ces objectifs de proximité?", interroge-t-elle.

D'autant que les riverains s'étaient déjà inquiétés de leur tranquillité perturbée et des embarras de circulation probables lorsqu'un McDonald's était à l'étude.