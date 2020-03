"A Gand, il ont installé un système digital pour tenir les commissions et la réunion des chefs de groupe", cite en exemple le Namurois Thierry Warmoes

Le PTB Namur réagit à la décision du collège d'annuler le conseil communal du 31 décembre suite aux mesures de confinement décidées par le conseil de sécurité. "Bien entendu, tenir le conseil avec 47 conseillers et quelques membres du personnel aurait été irresponsable et contraire aux mesures édictées hier soir à l'issue du conseil national de sécurité. Mais nous avions fait des propositions alternatives", explique Thierry Warmoes, chef de groupe PTB en citant l'exemple de Gand où "les élus ont installé, en un jour à peine, un système digital pour tenir les commissions et la réunion des chefs de groupe. Cela fonctionne très bien et ils vont utiliser ce système pour le Conseil communal, avec plus de 50 personnes. Si la seconde ville de Flandre peut le faire, alors pourquoi pas la capitale de la Wallonie?", interroge-t-il.

Si le conseiller communal namurois estime légitime que le collège prenne, dans l’urgence, toutes les décisions nécessaires pour combattre le coronavirus et mettre en œuvre les décisions prises aux niveaux de pouvoir supérieurs, il tient à "un contrôle des élus sur la gestion de la crise. La majorité doit pouvoir être contrôlée. C’est un principe démocratique essentiel, même en temps de crise".

Thierry Warmoes déplore qu'en lieu et place du conseil communal, le collège a décidé d’organiser ce vendredi une réunion d’échange et d’information avec les chefs de groupe, le collège, la fonctionnaire de la planification d’urgence, les chefs de corps de la police et des pompiers et les directions générales de la Ville et du CPAS. "A notre demande, les Conseillers communaux ont reçu un fichier condensant l’essentiel des informations communiquées à la presse et au personnel. Nous nous réjouissons de cette initiative, mais elle ne remplace pas un conseil communal."

En ce qui concerne l'administration, dot les services fonctionnent toujours à namur, le PTB juge cela risqué. "Les services non essentiels de la Ville devraient être fermés. Les travailleurs, s'ils ne peuvent pas se rendre utiles pour renforcer un service essentiel, devraient alors pouvoir bénéficier d'une dispense de service."