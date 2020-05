Aucune demande officielle n'est parvenue à la ville et de nombreuses voix s'opposent, tant parmi les riverains que dans la majorité.

Lors du Conseil communal de Namur, le conseiller Bernard Guillitte a interpellé l'échevin des Sports sur l'annonce de la tenue du Rallye de Wallonie fin novembre, rappelant que beaucoup de riverains s'étaient réjouis de annulation de l'épreuve au printemps.

Les promoteurs du championnat de Belgique des rallyes et le RACB (fédération belge du sport automobile) ont en effet présenté le calendrier remanié du championnat de Belgique des rallyes. Ce nouveau calendrier compte sept épreuves dont une à Namur sous un format compact et une seule journée de course durant le week-end des 28 et 29 novembre (date à confirmer).

Selon l'échevin des sports, aucune demande n'est toutefois encore parvenue officiellement à la Ville.

A ce stade, il semble que l'autorisation ne sera pas accordée d'emblée, plusieurs échevins s'opposant depuis des années au maintien de cet événement à Namur. Outre Bernard Guillitte qui a rappelé que de nombreuses communes, dont Profondeville, ont manifesté leur contentement de ne plus accueillir cette épreuve sur leurs routes, l'échevine de la Transition ne l'entend pas de cette oreille.

"Il ne me semble pas opportun d’organiser ce genre d’événement, cette année encore, surtout dans ce contexte. Nous devons faire face à deux crises : une sanitaire, l’autre climatique. S’ajoute à cela la nécessité supplémentaire d’œuvrer à une meilleure qualité de l’air dans un souci de protection de la santé des citoyens. Au-delà de nos comportements en matière de mobilité, de consommation ou encore d'aménagement du territoire, il temps maintenant de nous questionner sur l'impact que nos hobbies ou nos pratiques sportives peuvent avoir sur notre environnement" , a réagi Charlotte Mouget lorsque nous l'avons interrogée après la séance.