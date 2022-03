Le rappeur belge Scylla et la chanteuse électro-pop française Suzanne feront danser les mélomanes pour marquer le 20e anniversaire du festival Esperanzah!, qui se déroulera du 28 au 31 juillet sur le site de l'abbaye de Floreffe, a annoncé jeudi l'organisation. Après les beats du collectif français Chinese Man, les rimes pleines de poésie de Gaël Faye et le folk-rock d'Asaf Avidan, une fournée de huit nouveaux noms a rejoint l'affiche du festival namurois. Si le groupe Hilight Tribe et Scylla ont déjà énergisé l'abbaye de Floreffe à deux reprises, c'est une première pour la Sud-Africaine Dope Saint Jude, porte-voix de la communauté trans et queer africaine. La rappeuse argentine Sare Hebe et la Néerlandaise DJ Marcelle épiceront aussi cette 20e édition, aux côtés du rappeur français Sopico et du groupe bleu-blanc-rouge La P'tite Fumée.