Vu l'évolution rapide de la pandémie Covid-19, les autorités fédérales ont demandé aux hôpitaux d’enclencher la phase 2A du Plan d'Urgence Hospitalier au plus tard le 2 novembre. Les activités hospitalières non urgentes sont dès lors suspendues dès ce lundi 26 octobre 2020 au sein du Réseau Hospitalier Namurois

Le Réseau Hospitalier Namurois indique : "Dès le lundi 26 octobre 2020, les activités programmées non urgentes d'hospitalisation et d'hospitalisation de jour chirurgicales sont suspendues. Objectif : permettre aux hôpitaux de consacrer l'essentiel de leurs infrastructures et de leur manpower aux patients atteints du COVID-19. Les patients qui avaient un rendez-vous programmé pour une hospitalisation non urgente à partir du lundi 26 octobre seront contactés par les services des différents hôpitaux namurois pour reporter leur intervention. Merci de ne pas saturer les lignes téléphoniques de nos hôpitaux. Nous continuons de vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires, les consultations et tous les soins urgents sont maintenus. N’hésitez pas à venir à l’hôpital si vous en avez un besoin. Dans la mesure du possible, passez par votre médecin traitant avant de venir aux urgences de l'hôpital."