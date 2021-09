Lundi prochain, Infrabel remettra en service la deuxième voie du tronçon entre Gembloux et Ottignies de la ligne ferroviaire 161 (Namur-Bruxelles), annonce le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire vendredi. La circulation des trains reprendra presque normalement, mais une limitation provisoire de la vitesse sera encore d'application. À la suite des intempéries de juillet, 25 tronçons ont dû être mis hors service. À partir de lundi, seul un le sera encore: celui de la ligne 44 entre Pepinster et Spa, où les équipes d'Infrabel ont dû reconstruire deux ponts et stabiliser plus de 200 mètres de talus. Le trafic devrait y reprendre le 4 octobre.