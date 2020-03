L’équipe du Robin’s Café gère le resto de la Plate Taille. Un plus pour les touristes !

On ne présente plus le Robin’s Café, non loin du carrefour du Bultia, sur la route de Philippeville à Nalinnes. Réputé pour ses bons plats pas chers mais aux portions généreuses, son intérieur stylé et son ambiance cosy, le restaurant s’est en quelque sorte dédoublé au centre d’accueil de la Plate Taille, sur le site des Lacs de l’Eau d’Heure.

Idéalement situé au centre d’accueil des Lacs par lequel passe quand même un demi-million de personnes chaque année, le Robin’s Café présente une carte variée qui fait la part belle à de multiples suggestions à base de produits régionaux. Et ce, en plus des traditionnelles boissons chaudes, des gaufres ou des crêpes.

L’endroit, accessible tout au long de l’année, est plus qu’agréable surtout lorsque le soleil est de la partie grâce à une grande terrasse en bordure du lac de la Plate Taille

L’atmosphère y est chaleureuse et intime et on ne peut que vous conseiller une dégustation de la bière locale, la "Dame des Lacs", une blonde légèrement trouble particulièrement agréable..

À la barre, on retrouve Alex Robinsky et son fils Thierry.

Le premier est plutôt fier de la réussite de cette implantation au cœur du parc d’attractions du Crocodile Rouge : "Nous avons voulu apporter un plus à ce qui avait été créé par Jean-François Baelden avec qui nous travaillons en collaboration parfaite. La carte a changé, nous privilégions les produits régionaux et du coup, la clientèle change aussi. Avant, on accueillait ici principalement des touristes d’un jour mais maintenant, on assiste à l’arrivée de beaucoup plus de gens de la région avec notamment des clients de notre restaurant de Nalinnes qui viennent ici profiter du cadre exceptionnel".

Le patron ne compte pas pour autant se reposer sur ses lauriers et prépare quelques surprises. Notamment l’organisation régulière de buffets barbecues dans un esprit convivial le dimanche… chaque fois que le temps le permettra !

Lef