Arrivé à 16h20, le Roi était accompagné du vice-président et ministre de l'Agriculture de la Région wallonne, Willy Borsus (MR), ainsi que du gouverneur de la Province de Namur, Denis Mathen, et du bourgmestre de Gembloux, Benoît Dispa (cdH). Ensemble, ils ont été accueillis par Haïssam Jijakli, professeur d'agriculture urbaine et coordinateur de la plateforme WASABI.

La visite a débuté par la plantation d'un poirier Durondeau par le Roi. Une manière de symboliser l'inauguration de la plateforme et en l'occurrence son espace de culture en pleine terre, où sont étudiées des techniques innovantes.

S'en est suivie une présentation de jardin botanique, où 400 espèces retracent l'évolution des plantes. Puis, de parcelles livrées à elles-mêmes, pour analyser l'évolution de la végétation dans son habitat naturel, ainsi que les interactions avec la faune.

L'accueil du roi Philippe s'est terminé par une incursion dans l'espace aquaponique de la faculté Agro-Bio Tech. Il a pu y découvrir comment les déjections de petits poissons sont dégradées par des bactéries, puis servent d'engrais naturel à une plantation de salades très productive.