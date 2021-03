« Vous deviez vous en douter, les circonstances liées à la crise sanitaire nous contraignent à annuler le Saint-Louis Festival 2021 », ont confié les organisateurs sur les réseaux sociaux.

« Qu’à cela ne tienne, on sera à nouveau là au printemps 2022. Vous pouvez déjà noter les dates : 22 et 23 avril 2022 ! » Une annonce qui a été faite la mort dans l’âme, d’autant que les organisateurs étaient parvenus à convaincre le groupe Girls In Hawaii de se produire dans l’école namuroise le 24 avril.

« Nous restons en contact avec les artistes qui auraient dû se produire chez nous l’an dernier et cette année afin de trouver une alternative à notre rendez-vous du mois d’avril. » L’une ou l’autre soirée indoor pourrait être organisé cet automne, avec une connotation plus locale. A confirmer.