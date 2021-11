Environ 25.000 personnes sont attendues à la 44e édition du salon Antica, qui se tiendra du 13 au 21 novembre à Namur Expo, indiquent vendredi ses organisateurs.

Le plus gros événement wallon dédié à l'art et aux antiquités avait attiré 30.000 personnes en 2019. Annulé en 2020, il est de retour en 2021 avec des ambitions mesurées au regard du contexte sanitaire. "Nous aurons certainement moins d'affluence que par le passé étant donné la situation, mais nous espérons néanmoins attirer quelque 25.000 visiteurs de tout le pays", a déclaré la directrice du salon, Diane Kervyn. "Avec la crise et l'interruption des événements physiques, il y a eu beaucoup d'initiatives virtuelles. Cependant, nous pensons que les salons vont reprendre leur place sur le marché de l'art et des antiquités", a-t-elle ajouté.

Deuxième plus gros salon belge dans son domaine derrière la Brafa (Bruxelles), Antica peut compter sur des exposants de renom pour attirer un large public et marquer l'ouverture de la saison. L'antiquaire belge Francis Janssens van der Maelen y exposera notamment des pièces d'argenterie uniques comme des porte-cierges et une série de coupes. Toujours côté belge, Didier de Radiguès y présentera en primeur des acryliques sur canevas. Comme à l'accoutumée, le salon sera aussi marqué par la présence d'exposants venant des Pays-Bas, de France ou encore d'Allemagne