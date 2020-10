Malgré le contexte sanitaire, la salon Batireno et Energie & Habitat a bien ouvert ses portes ce samedi à Namur Expo. Il s'agit du premier salon grand public organisé depuis le début de la crise.

Les salons doivent répondre au même protocole que les centres commerciaux et grands magasins. Ils sont à nouveau autorisés depuis le 1er septembre. Organisé par Easyfairs sur deux week-ends - les 17-18-19 et 23-24-25 octobre - Batireno et Energie & Habitat fait l'objet de nombreuses mesures. Les visiteurs sont fortement encouragés à s'enregistrer à l'avance. La fréquentation des halls de Namur Expo se voit également contrôlée en permanence afin de maitriser l'affluence. En outre, les allées ont été élargies, des sens de circulation établis et les procédures de désinfection renforcées. "Le contexte actuel rend plus que jamais nécessaire et pertinente la tenue de ce salon", a souligné Easyfairs. "Nombreux sont ceux qui ont mis le confinement à profit pour peaufiner ou entamer leurs projets immobiliers. Du côté des entreprises de construction, le besoin est également réel et même pressant de remplir les carnets de commandes pour les mois à venir." Quelque 110 exposants sont présents à Namur Expo pour le rendez-vous annuel de la construction, la rénovation et l'aménagement. Le salon souhaite également apporter un éclairage spécifique et complet sur les normes, solutions et techniques actuelles en matière d'efficacité énergétique des bâtiments. Auparavant, les salons Batireno et Energie & Habitat étaient organisés séparément. Ils se déroulent de manière conjointe depuis 2019.