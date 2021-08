Le Salon Valériane revient en force après une année de pause avec pour thème "Dès demain, du 100% BIO et fait maison", du 3 au 5 septembre à Namur Expo

Les organisateurs indiquent : "L’atout du salon réside dans le choix des exposants, rigoureusement validés par un comité de sélection. Ils proposent des produits de grande qualité qui sont conformes tant aux valeurs de Nature & Progrès, association organisatrice du salon, qu’à celles des visiteurs. Tous les domaines permettant une transition écologique au quotidien seront représentés au Salon : l’agriculture et l’alimentation bio, l’environnement et le jardinage bio, l’écobioconstruction, la presse et l’édition, les énergies renouvelables, l’artisanat, les textiles, la santé et les cosmétiques bio ou encore le tourisme écologique et solidaire."

Plusieurs conférences sont également au programme et seront ouvertes au public durant tout le week-end. Les sujets varient : du zéro déchet humain à la permaculture en passant par les cosmétiques écologiques… "Dès demain, du 100% BIO et fait maison", est le thème de cette 36e édition. "Nature & Progrès voulu remettre ses fondamentaux à l’honneur avec la mise en avant des ingrédients bio, locaux et de saison. La prise de conscience de la nécessité de cuisiner le plus possible soi-même, de cuire son pain, de faire son potager et de consommer en pleine conscience en allant droit à l’essentiel est au cœur de l’actualité."

" Mobilisons-nous pour réduire le CO2 !", c’est le projet de Nature & Progrès avec le soutien de la Wallonie et de l’Agence wallonne de l’Air et du Climat. Dès l’entrée du Salon, un stand de sensibilisation sera mis en place avec les 10 gestes pour réduire votre empreinte carbone. Mais ce n’est pas tout ! Ce sera aussi l’occasion de mobiliser un maximum de visiteurs sur deux problématiques chères à l’association : la suppression des pesticides chimiques de synthèse et la réglementation des nouveaux OGM. Il sera possible, d’une part, de signer l’Initiative citoyenne européenne "Sauvons les abeilles et les agriculteurs". D’autre part, le visiteur aura l’opportunité de contacter la personnalité politique de son choix au sujet des nouveaux OGM. Rendez-vous sur le salon pour être un acteur de changement !