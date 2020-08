De nombreuses personnes se posent la question : où vont avoir lieu les prochaines éditions du Salon du vin de Floreffe ? Après quelques réunions de préparation, les organisateurs et la commune de Jemeppe-sur-Sambre annoncent que les prochaines éditions du Salon du vin de Floreffe auront lieu désormais à la rue de… Floreffe, à Spy (Commune de Jemeppe-surSambre).

Une réunion de sécurité s’est tenue ce jeudi 27 août afin d’avaliser l’implantation. Les autorités compétentes et les organisateurs restent en contact afin d’assurer la mise en place des mesures COVID qui seront nécessaires les 6,7 et 8 novembre prochains afin que le Salon puisse avoir lieu dans les meilleures conditions sanitaires possible.

Pour l'asbl Saint-Vincent, Anne Romainville et Xavier Walraedt commentent : " C’est avec tristesse que nous avons dû nous résoudre à quitter notre commune de Floreffe, à laquelle nous sommes attachés et dévoués de diverses manières. Très déçus par le manque total de soutien de la nouvelle majorité floreffoise, mais très vite encouragés et motivés par les propositions enthousiastes de différentes communes, Fosses, Sombreffe, Mettet et Jemeppe. Tous ces contacts très positifs ont rendu notre choix difficile, mais une fois ce choix arrêté sur la commune de Jemeppe, et le village de Spy, le dynamisme et la motivation de ces nouveaux collaborateurs nous enchantent et nous rassurent. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour ne pas faire perdre leur événement aux Floreffois, mais maintenant nous tournons allègrement la page. Le salon se tiendra donc dorénavant sur le domaine jouxtant le club de football de Spy, rue de .....Floreffe ! Bon vent à notre 23e salon et aux nombreux suivants."

La bourgmestre de Jemeppe-sur-Sambre, Stéphanie Thoron, explique : « Lorsque les organisateurs nous ont contactés, avec le Collège, nous avons tout de suite pensé que pouvoir accueillir une organisation comme le Salon du Vin, renommée et reconnue dans toute la région, est un véritable atout pour notre Commune. Les contacts ont rapidement été positifs et constructifs, ils témoignent du sérieux des organisateurs. Cette année sera donc particulière pour le Salon à plus d’un titre et nous espérons que les mesures sanitaires nationales permettront le maintien de l’événement. Nous prendrons évidemment contact avec les riverains afin que ceux-ci puissent être impacté le moins possible : de ce côté, les choses se déroulaient très bien à Floreffe et je suis certaine qu’il en sera de même dans notre Commune.»