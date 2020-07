La quatrième édition du salon HOPE qui devait avoir lieu en septembre 2020 à Tour & Taxis est à nouveau reporté. "L'édition namuroise qui doit avoir lieu en octobre 2020 est actuellement toujours maintenue. Des décisions seront prises en fonction de la pandémie et des mesures qui s'y appliquent", informe son organisatrice Adelaïde Blondiaux.

Le nombre autorisé de participants aux événements a encore diminué, se portant à 100 personnes en intérieur. "Dans cette circonstance, le salon HOPE de Tour & Taxis, comptant 200 stands composés de 2 personnes en général et une cinquantaine de bénévoles, sans compter les visiteurs, il est impossible d'organiser cet événement d'envergure qui était le salon le plus condensé en matière de durable en Belgique", explique-t-elle.

La nouvelle date n'est pas encore connue, mais le salon aura bien lieu à Bruxelles. "Nous sommes convaincus que c'est un mal pour un bien car il est temps d'en venir à bout de ce virus. Organiser un salon dans ces conditions, avec toutes les mesures sanitaires, une limitation du public et autres obligations, était un casse-tête et aurait compromis l'énorme réussite que promet cet événement. Il est certain que nous allons faire un carton lors de cette édition à Tour & Taxis car plus que jamais, le monde a besoin d'espoir et de projets pour changer le monde", avance-t-elle, optimiste.

Pour rappel, ce salon est uniquement porté par des bénévoles et souhaite réunir 200 projets pour changer le monde, tant au niveau social, économique ou environnemental. Infos: www.salonhope.be