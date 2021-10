Adélaïde Blondiaux, organisatrice, indique : "

Par ailleurs, le salon HOPE accueillera Célia Sapart, climatologue, glaciologue et autrice qui donnera une conférence sur les enjeux et les solutions au changement climatique. En effet, cette scientifique contera son expérience lors de voyage au pôle nord afin de relater la réalité dont elle a été témoin et d'envisager des pistes pour enrayer la situation.

Vous pourrez également profiter d'une projection du film "BIGGER THAN US", réalisé par Flore Vasseur et co-produit par Marion Cotillard, qui témoigne du récit de 7 jeunes qui se sont engagés, à travers la planète, pour faire une différence dans ce monde.

"Le salon HOPE vous offre donc une bouffée d'espoir qu'un monde meilleur est possible, vous propose de développer votre créativité et devenir ainsi acteur du changement en créant votre propre solution pour changer le monde. Aller au salon HOPE, pour une heure ou toute une journée, c'est se rendre compte que nous sommes tous acteur et que l'on peut tous donner du sens à nos actions, pour soi, pour les autres et pour la planète."

Le salon abordera donc toutes les thématiques de la société: alimentation, justice sociale, éducation, économie, habitat, écologie, ... "Afin de se rendre compte qu'il ne manque pas grand chose pour que la transition écologique et sociale prenne le pas car l'engouement présent démontre la volonté des citoyens, et bien que les idées soient dispersées, elles existent, il ne manquera plus que les leviers suffisants pour faire de la société celle que nous voulons. HOPE est donc le message matérialisé que la société peut changer, que le citoyen en est l'acteur premier et que l'horizon d'un monde meilleur est à nos portes."

Horaire: 23 & 24 octobre 2021, 10h - 18h les 2 jours. Lieu: l'Arsenal de Namur - Université de Namur, rue Bruno 11. Prix: participation libre mais réservations obligatoires sur www: www.hopeandchange.be. La Page Facebook de Hope.