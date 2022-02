Durant ces deux dernières années, la crise sanitaire a confronté chacun de nous à ses propres limites. Les jeunes en particulier ont vécu très difficilement cette longue période de privation sociale et affective.

Le centre SIEP de Namur s’est préoccupé de maintenir la continuité de ses missions d’information et d’aide à l’orientation des jeunes malgré les périodes de confinement et de travail à distance.

Les organisateurs indiqent : "Conscient de l’ampleur des difficultés rencontrées durant ces longs mois de pandémie, nous tenons à affirmer notre soutien aux personnels enseignants et élèves qui œuvrent à rechercher de l’information, à dialoguer avec des conseillers, à mener une réflexion sur leurs intentions d’avenir, et à engager des actions. Notre salon SIEP poursuit cette même ambition. Après une annulation l’an dernier, les conditions sont enfin réunies pour que cette 27ème édition de notre manifestation annuelle ait enfin lieu en présentiel.Bien sûr, des mesures sanitaires strictes doivent être observées tant par les visiteurs que par nos exposants. Mais l’essentiel à nos yeux est acquis. Offrir aux jeunes une vision la plus large des possibilités offertes par nos différents systèmes de formation. Réunir les principaux acteurs de l’enseignement et de la formation et permettre aux jeunes de les rencontrer et de renouer avec l’espoir d’un avenir plus harmonieux."

L’objectif de cette 27ième édition reste le même : permettre aux visiteurs de rencontrer et de dialoguer avec les opérateurs de tous niveaux d’enseignements et de tous types de formations afin de les aider à faire un choix. Les conseiller·ère·s du SIEP et des CPMS seront également présents pour guider les visiteurs ! Une centaine d'exposants en lien avec l’enseignement, la formation, l’emploi, la mobilité... : toutes les Hautes Ecoles, des Ecoles Supérieures des Arts, toutes les universités francophones mais aussi celles de Maastricht et la Délégation du Québec. Mais aussi l’enseignement secondaire et ses démonstrations de métiers pour sensibiliser les jeunes aux filières techniques et professionnelles, l’emploi et la formation : le Forem, l’IFAPME, la Promotion sociale, la Défense, la Police, Tui …La mobilité internationale sera représentée : séjours linguistiques, échanges, chantiers humanitaires… L’espace jeunesse regroupe les thèmes tels que : loisirs, santé, culture, droits sociaux…et l’espace information - orientation est assuré par les conseiller·ère·s du SIEP et des CPMS seront également présents.

Infos : https://salons.siep.be/