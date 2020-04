Ce dimanche, nous mettions en ligne un article évoquant les difficultés d’Eric Wilmot, associé-gérant d’une société qui réalise notamment des prêts hypothécaires. Notre interlocuteur, qui doit rencontrer chaque jour des clients pour monter leur dossier financier en vue de la réalisation d’un crédit se plaignait de ses conditions de travail en cette période de confinement, d’autant plus que sa profession est très surveillée.

Il ne sait plus à quel saint se vouer, nous disait-il, "surtout quand sa fédération professionnelle le prévient que “malgré le caractère exceptionnel de la situation et des difficultés que celle-ci pourrait engendrer pour les entités sous contrôle, la FSMA attend des intermédiaires et des prêteurs qu’ils continuent à se conformer scrupuleusement à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables”. En bref, les contrats de prêts ne peuvent être signés qu’en la présence physique de toutes les parties. Difficile pour le moment…"

Cette fédération, la FSMA (Financial Services and Markets Authority) a tenu à apporter les précisions suivantes, par la voix de Mathieu Saudoyer, un de ses porte-parole : « La FSMA a publié un communiqué dans lequel elle indiquait attendre des entités sous contrôle qu’elles respectent les conditions en vigueur. Bien entendu, elle fait preuve de compréhension face à la situation actuelle, mais celle-ci ne peut constituer une excuse pour des agissements qui iraient à l’encontre des règles en vigueur ou de l’intérêt des consommateurs. Il est cependant important de noter que cette clarification des attentes de la FSMA concerne uniquement les compétences qui lui sont dévolues. Pour les intermédiaires, la FSMA est ainsi compétente pour l’agrément (et le contrôle des conditions d’agrément) des intermédiaires ainsi que certains aspects spécifiques tels que le respect des dispositions anti-blanchiment. Elle n’est par contre pas compétente pour ce qui concerne la conclusion de contrats ou les relations avec les clients. La FSMA n’empêche donc aucunement la signature de contrats sans présence physique ; ceci n’est pas de son ressort. »

Dont acte.