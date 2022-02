C’est désormais au tour de Namur de profiter du service de livraison de Carrefour Belgique. Avec ShipTo, Carrefour est entré dans une nouvelle ère : ce n'est plus au consommateur de se rendre chez Carrefour, mais à Carrefour de venir à la rencontre du consommateur, quand et où il le souhaite : à la maison, au travail, devant la salle de sport, et même sur son bateau ou sa péniche.

Carrefour explique : "Le client télécharge l'application ShipTo, indique son adresse de livraison, sélectionne le magasin Carrefour, choisit son créneau de livraison et passe sa commande. Il peut se faire livrer dans un rayon de 8 km à partir de ce magasin. Il fait ensuite ses courses parmi plus de 10 000 références disponibles. Un « personal shopper » prend ensuite en charge la commande du client, la prépare et passe à la caisse du magasin pour générer le ticket. A ce moment-là, le client reçoit une notification dans son app qui l’invite à procéder au paiement. Le personal shopper reste joignable à tout moment pour toute question ou ajout d’article de la part du client."

Et de préciser : "L'hypermarché Carrefour de Wépion est situé dans une région où la navigation de plaisance est particulièrement répandue. En effet, entre Namur et Hastière, se trouvent pas moins de cinq clubs de plaisance. L’embarcadère présente l’avantage d’être situé juste derrière le magasin, permettant aux bateaux qui traversent la Meuse de s’arrêter à cet endroit propice, juste avant un éclusage, et de prendre leurs courses sans même descendre de leur bateau. Ce service s’adresse aux bateliers ou grandes péniches qui évitent ainsi de devoir amarrer leur bateau et s’organiser pour faire leurs courses. Il leur suffit d’indiquer l’adresse du magasin comme adresse de livraison dans l’application : Hypermarché Carrefour Wépion - Chaussée de Dinant 1147 - 5100 Namur. Ensuite, il leur reste à sélectionner leurs articles et à préciser le moment de leur passage devant le Carrefour de Wépion pour procéder à l’enlèvement de leur commande."