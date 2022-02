L’action a débuté à 13h00 et a duré environ 30 minutes, le temps de quelques discours. Les personnes présentes étaient des étudiants mais aussi des professeurs et des membres du personnel de l’université namuroise. La rectrice, Annick Castiaux, était également au rendez-vous, au même titre que Anouk Vandevoorde, députée PTB au Parlement wallon.

Le rassemblement faisait suite à la carte blanche signée il y a quelques jours par une centaine de professeurs et scientifiques de différentes universités du pays. Initiée par Françoise Tulkens, professeure extraordinaire émérite à l’UCLouvain, Olivier De Schutter, professeur à l’UCLouvain, et Bruno Humbeeck, chargé de recherche à l’UMons, celle-ci dénonçait une certaine banalisation du sexisme ordinaire dans le secteur académique.

"Les violences dont sont victimes les étudiant(e) s et membres du personnel académique sont nombreuses et très diverses, selon les témoignages que nous avons pu recueillir", a regretté Kübra Nur Yigitoglu, étudiante en droit à l’UNamur et organisatrice de l’action. "Cela va de petites phrases sexistes à de réelles agressions physiques."

"Ce n’est pas propre à l’UNamur, c’est généralisé à l’ensemble de la Belgique", a-t-elle poursuivi. "A l’échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous attendons notamment une action structurante de la part de la ministre compétente, Valérie Glatigny. Il faudrait des comités externes aux établissements afin de traiter de manière neutre ces violences qui sont très spécifiques."

"C’est très difficile pour quelqu’un qui a été victime de dénoncer, donc il faut un réel encadrement. Par ailleurs, les plaintes sont souvent classées sans suite. Les policiers qui les traitent devraient donc être mieux sensibilisés et formés en la matière. Une campagne pour sensibiliser les potentiels lanceurs d’alerte serait aussi un pas dans la bonne direction", a-t-elle conclu.