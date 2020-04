Pour garder le contact avec leurs scout(e)s, les animateurs de Moustier-sur-Sambre (province de Namur) ont réalisé une courte vidéo sur la chanson "Ensemble on est mieux", écrite pour les scouts par le gagnant de The Voice 2017 Théophile Renier.

Chacun chez eux et vêtus de leur chemise bleue, les membres du staff scout ont tourné une petite vidéo où ils se passent, de vidéo en vidéo, un foulard de l'unité de Moustier-sur-Sambre. Le but des animateurs est de maintenir un lien avec les animés et leurs proches, et de les encourager à ne pas baisser les bras. Une chouette idée en ce moment, alors que le maintien des camps scouts en été est encore incertain.