A partir du 1er février, le TEC adapte sa ligne Express E86 Namur-Couvin. « Trois nouveaux véhicules sont mis en service sur cette ligne pour offrir plus de capacité et de confort aux voyageurs. Toutefois, leur dimension de 15 mètres de long demande une adaptation de l'itinéraire de cette ligne dès le 1er février », indique le TEC.

Afin d'éviter le centre-ville historique de Couvin, l'itinéraire est adapté entre Couvin Gare et Petigny Village. Celui-ci engendre une minime adaptation de l'horaire. L'ajout d'un arrêt à Mettet Hennevauche permet l'accès au Parc d'Activités Economiques. Le terminus de la ligne se fait désormais à Namur, Place de la Station. L'embarquement s'effectue au "Quai Boulevard Mélot" et le débarquement au "Quai Coupole"

Les arrêts ci-dessous ne sont plus desservis: Rue Rogier, Rue du 1er Lanciers et Square Arthur Masson à Namur. Place Joséphine- Charlotte, Avenue Bovesse et Place de la Wallonie à Jambes.



Plusieurs alternatives sont proposées pour rejoindre Jambes via les lignes suivantes:

A Belgrade - Jambes - Erpent

1 Jambes (Petit-Ry) - Saint-Marc (pl.Communale)

2 Jambes (Amée) - Saint-Servais (Beau-Vallon)

65 Namur (Gare) - Jambes (Place de la Wallonie)