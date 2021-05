Namur: le téléphérique est ouvert ! NamurVidéo Grégory Piérard

Il y a eu un 8 mai 1945, à Namur, il y aura désormais un 8 mai 2021. On n’ira pas jusqu’à dire que la météo a été le principal allié de la Ville mais la pluie a daigné épargner l’inauguration du téléphérique. Tout le Collège, la Ministre du Tourisme Valérie De Bue, les exploitants et la presse tant régionale que nationale avaient été conviés ce samedi matin sur l’Esplanade de la Citadelle. Ils ont été accueillis par un bourgmestre satisfait et soulagé d’être parvenu au Jour J. "Cela a été huit années de combat, c’est en effet en 2013 que nous avons demandé les premières études pour ce projet », confie Maxime Prévot. « Il y a eu des obstacles techniques, politiques, administratifs et juridiques. On s’est pris des baffes (sic) mais on a pu garder le cap et j’en suis vraiment fier.