Namur: le téléphérique ouvert de 7 à 18h30 dès septembre

Des citoyens ont exprimé le souhait de prendre le téléphérique à des fins de mobilité, notamment le matin et le soir, en dehors des plages de fonctionnement touristique (10-17h en semaine) établi dans le cadre de la concession avec la s.a. "Téléphérique de la Citadelle de Namur." Dès septembre, il sera accessible dès 7h et, ce, jusque 18h30, du lundi au vendredi, en période scolaire. "Pour des raisons juridiques, nous avons dû lancer un marché public spécifique, distinct de la concession, alors qu’un seul opérateur était forcément capable de rentrer une offre", confie le bourgmestre Maxime Prévot. "Ainsi, la Ville prend l’initiative et finance ce service complémentaire pour une durée de deux ans. Elle prendra en charge le coût du marché (513.040 euros) et engrangera les recettes."