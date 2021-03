Après ses sites de Hoboken, Melsbroek, Drongen et Kermt, le torréfacteur belge Rombouts a ouvert un cinquième site, en Wallonie, à Fernelmont (Namur), annonce-t-il lundi. Cette base wallonne sera destinée au secteur de l'Horeca, aux entreprises et aux institutions. "Avec ce nouveau site implanté au cœur de la Wallonie, nous renforçons la dimension nationale de notre marque. Cela nous permettra de garantir un service optimal à nos partenaires et clients locaux en étant plus proches d'eux et d'accompagner la croissance soutenue de Rombouts sur le marché wallon", se félicite l'administrateur délégué Xavier Rombouts.