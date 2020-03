La saison touristique est reportée ; les hôtels, gîtes et chambres d’hôtes en règle exonérés.

L’événement de lancement de la saison touristique devait se tenir le 28 mars sur la place d’Armes à Namur. Il a logiquement été annulé. Comme une série d’événements qui devaient se tenir après la date butoir du 4 avril.

À la Citadelle de Namur, par exemple, sont d’ores et déjà annulées les balades natures du 5 avril, l️es visites guidées du Centre du Visiteur à la lampe de poche des 7 et 14 avril ainsi que ️les visites-ateliers "Les jardins de la Citadelle" des 11 et 12 avril.

On sentait déjà venir des vacances de Pâques chamboulées lorsque la Ville de Namur a annoncé, vendredi dernier, que la chasse aux œufs au Parc attractif Reine Fabiola - rendez-vous très couru - a été annulée ainsi que les stages et plaines organisés par la Ville pendant le congé de Pâques.

Le PARF fermé à Pâques

"Nos équipes sont, comme chaque année, en train de remettre le PARF en état, mais il est fort probable qu’on doive en reporter l’ouverture en fonction des mesures prises par le Conseil de sécurité", commente l’échevine Anne Barzin.

Le secteur touristique sera fortement touché par la crise du coronavirus. Raison pour laquelle la Ville a décidé ce mardi de faire un geste envers le secteur de l’hébergement.

"Namur a été la première à annoncer des mesures de soutien, au niveau local, aux indépendants, horecaïstes et commerçants impactés par les mesures d’interdiction. Il est décidé d’élargir ces mesures de soutien à la quarantaine d’hébergements touristiques reconnus par le Commissariat général au tourisme (CGT)", annonce ainsi le collège qui avait décidé d’exonérer de taxes et redevances communales ces catégories d’indépendants au prorata de la durée totale de la crise.

"Il s’agit des établissements qui sont en règle, paient la taxe de séjour, etc. Même si les hôtels et gîtes ne sont pas obligés de fermer, ils n’ont presque pas de clients, le tourisme est au point mort", précise Anne Barzin.

Qui assure que les activités pourront reprendre dès que le feu vert sera donné au niveau fédéral. "Nous sommes prêts ou en phase de finalisation. Il nous faudra peu de temps pour ressortir nos visites et activités une fois la crise passée."

Magali Veronesi