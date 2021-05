"Face aux récentes décisions du CODECO, le festival VERDUR est contraint d’annuler son édition 2021 initialement prévue le samedi 26 juin", confie dans un communiqué l’organisateur Michel Degueldre.

"À ce jour, les manifestations en extérieur sont limitées à une jauge beaucoup trop basse, là où le VERDUR accueille habituellement entre 5.000 à 7.000 spectateurs. Le festival souhaite également rester fidèle à son esprit de départ qui se veut être un grand rassemblement populaire, festif et décontracté, où le festivalier vient se ressourcer, partager un moment entre amis et faire des rencontres. Ce n’est pas compatible avec des mesures sanitaires comme la distanciation sociale, la réglementation de l’accès au bar, et autres contraintes en vigueur actuellement.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le samedi 25 juin 2022 afin de célébrer ensemble la 35ème édition du festival. Pour cette édition, le plus ancien festival de Wallonie donnera la priorité aux artistes et groupes belges. L’équipe du festival VERDUR a plus que jamais hâte de pouvoir à nouveau accueillir et réunir les festivaliers dans sa configuration traditionnelle."