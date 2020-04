Les organisateurs donnent rendez-vous au public dans un an !

La nouvelle était attendue, elle vient de tomber officiellement : le Verdur, qui devait se dérouler fin juin au Théâtre de Verdure, est annulé

"Au vu de la situation actuelle, les organisateurs du festival Verdur estiment sage et raisonnable de reporter la 35ème édition du festival, prévue initialement le 27 juin 2020, au samedi 26 juin 2021. Le fait de maintenir un rassemblement de plus de 6.000 personnes fin juin de cette année au Théâtre de Verdure irait à l’encontre de l’effort civique demandé à tous, alors qu’une des meilleures barrières contre la propagation du virus est et restera la distanciation sociale. La santé des intervenants du festival – festivaliers, bénévoles, prestataires, artistes - prime avant tout, d’autant plus que le Covid-19 ne va pas disparaître miraculeusement d’ici 2 – 3 mois. Retrouvons-nous tous ensemble le samedi 26 juin 2021 à la Citadelle de Namur, et ce dans de bien meilleures conditions ! Dans l’attente, prenez bien soin de vous et de vos proches !"